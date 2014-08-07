В Донецке при новом обстреле погибли два мирных жителя

В четверг, 7 августа, в захваченном террористами Донецке из тяжелых орудий был обстрелян микрорайон Текстильщик, погибли два мирных жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

ЧП произошло около 16.00 в Кировском районе. Уже известно о повреждениях от снарядов жилых домов №34 по ул. Валентины Терешковой, №27 по ул. Жарикова и №20 по ул. Высоцкого. Характер повреждений устанавливается.

Кроме того, взрывной волной выбиты стекла в школе №112 и двух детских дошкольных учреждениях - №166 и № 402.

По состоянию на 18.30 было достоверно известно о двух погибших мирных жителях, говорится в сообщении.

Напомним, что по последним данным, с начала боевых действий в Донецке погибли 23 мирных жителя. Сейчас в городе остались 730 тысяч человек.