В захваченном террористами Луганске вчера погибли 22 мирных жителя - СМИ

Обстрелы жилых кварталов Луганска продолжаются.
В среду, 13 августа, в захваченном террористами Луганске из-за минометного обстрела погибли 22 мирных жителя.
Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на данные представителя Луганской областной государственной администрации.
"В среду в результате минометного обстрела восточных кварталов города погибли 22 человека", - заявил источник агентства.
По его словам, снарядами были повреждены автобус, магазин и жилые дома.
"Обстрелы жилых кварталов Луганска продолжаются", - добавил он.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 12 августа Луганск все еще оставался без энергоснабжения, водоснабжения и связи.
Кроме вышесказанного добавим, в СНБО подчеркнули, что города на Донбассе обстреливают террористы.