В захваченном террористами Луганске вчера погибли 22 мирных жителя - СМИ

В среду, 13 августа, в захваченном террористами Луганске из-за минометного обстрела погибли 22 мирных жителя.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на данные представителя Луганской областной государственной администрации.

"В среду в результате минометного обстрела восточных кварталов города погибли 22 человека", - заявил источник агентства.

По его словам, снарядами были повреждены автобус, магазин и жилые дома.

"Обстрелы жилых кварталов Луганска продолжаются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 12 августа Луганск все еще оставался без энергоснабжения, водоснабжения и связи.

Кроме вышесказанного добавим, в СНБО подчеркнули, что города на Донбассе обстреливают террористы.