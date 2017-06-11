У берегов Крыма столкнулись яхта и рыболовецкий катер, есть жертвы

В субботу вечером, 10 июня, у берегов захваченного РФ Крыма в Керченском проливе столкнулись прогулочная яхта и рыболовецкий катер, погибли два человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщил так называемый "помощник начальника Главного управления МЧС в регионе" Владимир Иванов, пишет ТАСС.

Агентство уточнило, что инцидент произошел около 19:00.

"На борту яхты было восемь человек, на борту катера — четыре. Двое пассажиров яхты погибли, трое пострадали, информация по пострадавшим на катере уточняется", — отметил собеседник.

По словам "заместителя главы администрации Керчи" Дилявера Мальгазиева, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. "Женщине, которая находится в тяжелом состоянии, делают операцию", — заявил он.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России рассказали, что яхта и катер не получили серьезных повреждений, они находятся в акватории для проведения следственных действий.

"Керченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. На месте происшествия работают следственные органы", — добавили в Южной транспортной прокуратуре.

Между тем в "крымском управлении" МЧС РФ считают, что причиной столкновения могло стать нарушение правил водопользования водителем катера.

Напомним, в конце апреля возле берегов Турции средний разведывательный корабль Черноморского флота России "Лиман" столкнулся с судном, которое шло под флагом Того, и затонул, обошлось без жертв. Позже в Минобороны Украины назвали реальную причину гибели борта.