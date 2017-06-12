Конфликт и поножовщина. В Полтаве подрались студенты-иностранцы

В воскресенье утром, 11 июня, в Полтаве между иностранными студентами одного из местных вузов возник конфликт, произошла драка, ее участник нанес телесные повреждения двоим оппонентам, одного из них — ранил ножом.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел возле супермаркета по ул. Котляровского около 6 часов, два иностранца госпитализированы.

Правоохранители задержали злоумышленника, проводятся следственные действия. По факту случившегося сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, в конце мая в баре Одессы между посетителями произошла драка, во время нее участник использовал нож, в результате чего ранены несколько человек, один — умер. Узнать больше о происшествии можно здесь.