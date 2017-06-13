ДТП на Львовщине: легковушка на встречке протаранила микроавтобус, есть жертвы

Авария произошла сегодня утром на автодороге Киев — Чоп.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что авария произошла около 7:30 на автодороге Киев — Чоп.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель Opel Vectra — 33-летний житель Сколевского района, в салоне которого кроме него находились две женщины, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes Sprinter", — отметили в полиции.
В результате столкновения шофер и пассажирки легковушки погибли на месте происшествия. Более 10 пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью, врачи устанавливали им диагнозы.
Копы выясняют обстоятельства ДТП, начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, 12 июня в Днепре по ул. Академика Белелюбского на одном из железнодорожных переездов столкнулись поезд и трамвай, погиб человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: lv.npu.gov.ua