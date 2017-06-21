Любовная трагедия в Донецке: боевик застрелил неверную жену и ранил хахаля-оккупанта

В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке разыгралась любовная трагедия. Местный боевик одного из подразделений "5-й омсбр" умышленно ранил российского военнослужащего. Дело расследует "военная контрразведка".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, россиянин переспал с женой боевика, который в последнее время "нёс службу" на позициях в районе Горловки. О супружеской измене боевику сообщила по телефону подруга жены, после чего тот оперативно прибыл из Горловки в Донецк и застал дома соответствующую сцену.

Выстрелив в жену из неучтённого пистолета ТТ и преследуя убегающего военнослужащего ВС РФ, боевик уже на улице ранил его в спину. Прибывшая "полиция" задержала боевика, когда тот пытался на пустыре возле своего дома закопать тело застреленной супруги.

После допроса боевика "правоохранители" вышли на раненного военнослужащего ВС РФ, однако тот уже успел доложить своему командованию, что был ранен в результате "схватки с украинской ДРГ, действующей в Донецке". Расследование инцидента продолжается, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что "морпехи" ДНР в Новоазовске устроили налет — ограбили дом и изнасиловали хозяйку.