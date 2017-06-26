На Тернопольщине ножом в сердце убили выпускницу

На Тернопольщине в поселке Вишневец Збаражского района убили 17-летнюю выпускницу. Тело девушки сегодня, 26 июня ранним утром на обочине дороги обнаружил местный житель.

"Девушка вместе с друзьями вечером, 25 июня, пошла на празднование Дня молодежи. Последний раз мать с ней общалась по телефону примерно в 1.30-1.40 ночи. Дочь сообщила, что собирается идти домой", — сообщает тернопольская полиция в Facebook.

При осмотре тела девушки эксперты обнаружили одно ножевое ранение в области сердца. Что, и когда стало причиной смерти выпускницы, установит судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители опрашивают друзей погибшей, а также устанавливают личности тех людей, с кем она возвращалась с праздника.

Напомним, в Николаеве в одном из баров произошла драка между посетителями. Одного из конфликтующих ранили ножом, в результате чего он оказался в больнице.

фото: journalbelebey.ru