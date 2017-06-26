В Харькове зарезали студента-иностранца

В ночь на понедельник, 26 июня, в Харькове зарезали студента из Марокко, который учился в одном из вузов областного центра.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, преступление случилось на ул. Сумской, правоохранителям о нем стало известно около 2:50.

На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 12 июня в Харькове на территории Коммунального рынка между мужчинами возник конфликт и произошла стрельба, тогда пострадал один человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: hk.npu.gov.ua