Во Львове от удара молнии погибли мужчина и ребенок

В четверг, 29 июня, во Львове возле Левандовского озера от удара молнии погибли два человека, а еще столько же — пострадали.

Об этом говорится на сайте Львовского горсовета, который опирается на данные станции скорой медицинской помощи.

По сведениям медиков, скончался 30-летний мужчина и девятилетняя девочка.

"… мужчина 1981 года рождения и его сын 10 лет с тяжелыми ожогами госпитализированы в 8-ю городскую клиническую больницу", — отмечается в сообщении.

Главврач Василий Обаранец сказал, что мальчика положили в реанимацию, а отец в состоянии средней тяжести госпитализирован в инфарктное отделение. По словам врача-комбустиолога Тараса Думанского, у ребенка незначительный ожог от цепочки на шее, но организм перенес колоссальный кардио-неврологический стресс, пишет zaxid.net.

"У мальчика была остановка сердца, но на месте происшествия его реанимировали медики скорой помощи. На данный момент его жизни ничего не угрожает, но состояние еще тяжелое, хотя и понемногу стабилизируется", — добавил специалист.

Напомним, 18 июня во Львове возле храма Святого Андрея джип Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся, есть погибшая и пострадавший. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: city-adm.lviv.ua, видео: ТСН