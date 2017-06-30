На Днепропетровщине накрыли банду: мошенники обманули украинцев на 75 млн гривен

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули украинцев на более чем 75 млн гривен, и задержали двух дельцов, причастных к организации преступной схемы.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды обещали людям заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах, но присваивали деньги.

Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева. За три года существования "кредитно-финансового учреждения" пострадали почти 30 тыс. граждан.

Начато производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили деятельность организованной преступной группы, члены которой переоформили и перепродали 31 квартиру жителей столицы, в банду входили 12 человек.

Фото: ssu.gov.ua