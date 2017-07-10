ДТП на Виннитчине: легковушка на встречке протаранила микроавтобус, четыре жертвы

В ночь на понедельник, 10 июля, между селами Петрик и Дашковцы Винницкой области водитель на легковом автомобиле вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 2:40 на автодороге сообщением Стрый — Кировоград — Знаменка.

"… водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Mercedes Vito", — выяснили правоохранители.

В результате ДТП погибли 23-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. В микроавтобусе ехали супруги — женщина скончалась, а муж, который был за рулем, в тяжелом состоянии госпитализирован.

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Ранее в Мелитопольском районе Запорожской области на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил легковушку, погибли три человека, в частности, ребенок.

Фото: vn.npu.gov.ua, видео: Поліція Вінниччини