В ДТП на Херсонщине погиб моряк-контрактник, еще 3 военных пострадали

На Херсонщине в дорожно-транспортном происшествии погиб матрос военной службы по контракту Максим Клусов, еще трое военнослужащих получили телесные повреждения, они доставлены в одну из местных больниц.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины на Facebook.

"Командование ВМС ВС Украины глубоко скорбит в связи с гибелью матроса военной службы по контракту Максима Клусова и выражает искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении.

С целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к трагической ДТП, командующим ВМС ВС Украины назначено служебное расследование.

Напомним, 12 июля в центре Черкасс произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один человек погиб.