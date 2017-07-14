В Харькове со стрельбой задержаны террористы ИГИЛ, есть раненый

В четверг, 13 июля, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины со стрельбой задержали двух мужчин — террористов "Исламского государства".

Об этом пишет местное издание NewsRoom, ссылаясь на данные правоохранителей.

Издание уточнило, что инцидент произошел вчера вечером на территории жилого массива Алексеевка на парковке торгового центра.

"К двум мужчинам (один из них был неславянской внешности) подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю", — сказали свидетели.

По их словам, "тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать". "Двое других достали оружие и приказали лечь на землю. После этого бородатый отошел от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы, "бегун" упал", — отметил один из очевидцев.

По предварительным данным, пуля попала мужчине в ногу, его жизни ничего не угрожает. Начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали преступника, который находился в международном розыске. Информация по второму задержанному проверяется.

Ранее в селе Нижняя Ольховая (находится по Станицей Луганской) Луганской области силовики обезвредили одного из главарей "2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады" так называемой "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

Фото: newsroom.kh.ua, видео: Newsroom Kharkov