В детском лагере Бердянска массовое отравление детей атошников. родители в шоке — соцсеть

В Соцсети появилось сообщение о том, что в бердянском санатории "Лазурный", на территории которого сделали летний детский оздоровительный лагерь, отравились 250 детей воинов АТО.

Об этом сообщила Натали Мищенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, администрация лагеря не отдает родителям их детей, заболевших непонятной инфекцией, таким образом чиновники пытаются замолчать ситуацию, которая, уверены родители детей, уже стала критической.

"Позвонил боец, который служит с ребятами с нашего города, попросил помощи волонтеров!!! Ситуация такая... С Днепра забрали детей атошников в оздоровительный лагерь в Бердянск... 250 детей!!! Почти ВСЕ дети заболели какой-то непонятной инфекцией... Лежат с расстройством, рвотой… Администрация лагеря детей родителям не отдает и умалчивает данную ситуацию, чтобы скрыть все это!!!" — написала она.

Позднее в комментариях к посту она уточнила, что из 250 детей с отравлением слегло 73 ребенка.

"Лечение — таблетки от расстройства и все!!!! Родители в шоке!!!" — заявила она.

Родители собираются ехать туда за детьми. При этом остальные пользователи советуют им, если администрация по-прежнему будет препятствовать родителям увезти детей, "штурмом брать лагерь и забирать".

Согласно сообщениям родителей, из всех детей здоровыми осталось только трое, которые "спят в холле".

Как рассказала Ирина Голуб, ребенок которой также находится в этом лагере, в "Лазурном" переполнен лазарет, пишет Inforesist.

"Мой ребенок позвонил мне и пожаловался на рвоту. Лагерь весь на карантине. Я буду ехать забирать его, потому как у него проблемы с поджелудочной", — говорит она.

Мама ребенка также рассказала, что в лагерь мало кого пускают, и сложно попасть даже на его территорию.

"Одной бабушке вчера удалось прорваться со скандалом", — говорит она.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни в селе Лудин дети надышались парами неизвестного вещества в одном из школьных классов. В больницу попали 20 учеников.