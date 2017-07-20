Взрыв во дворе частного дома в Харькове: неизвестные бросили гранату

На месте события правоохранители изъяли вещественные доказательства, они отправлены на экспертизу.
В Харькове неизвестные бросили гранату РГД-5 во двор частного дома. У здания повреждены окна и разрушено крыльцо.
Об этом сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации, пишет УНИАН.
"Установлен владелец поврежденного дома — это харьковчанка, 1954 года рождения. На месте работала следственно-оперативна группа. На месте события правоохранители изъяли вещественные доказательства, они отправлены на экспертизу", — рассказали в ГУНП в Харьковской области.
В результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время следователем решается вопрос о внесении факта события в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" УК Украины.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, 18 июля на Ровенщине в одном из частных домохозяйств произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.