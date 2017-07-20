В Харькове легковушка на большой скорости протаранила столб, погибли три человека

В четверг рано утром, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Гагарина, 97.

Об этом идет речь в сообщении Департамента коммуникации полиции Харьковщины в Facebook.

По словам заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олега Никоненко, водитель автомобиля "ЗАЗ Sens" ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

В результате происшествия 28-летний водитель автомобиля и двое пассажиров — женщина 45 лет и 41-летний мужчина, погибли на месте.

Назначены дополнительные экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киеве BMW на еврономерах слетел с дороги и протаранил автомойку.

Фото: @police.kharkov.