В штабе АТО рассказали, как украинские военные ответным огнем "принудили врага к миру"

На Донбассе сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно, с полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили перемирие.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В то же время, обстрелы были неприцельные и характеризуются как провокационные.

Так, на Луганском направлении, боевики били из гранатометов по нашим позициям в Крымском. А около 14 часов враг выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по опорным пунктам в Кряковке. Кроме того, днем из стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки.

На Мариупольском направлении противник применял гранатомет возле Лебединского.

В штабе также добавили, что силы АТО строго соблюдают Минские соглашения. Однако, в случае прямой угрозы жизни наших военных, командир на позиции самостоятельно принимает решение на открытие ответного огня. Так с полуночи и до 18 часов силы АТО трижды применили оружие и принудили врага к миру.

Напомним, 22 июля с полуночи и до 18.00 на фронте наблюдалось относительное затишье, но уже в вечернее время боевики вновь активизировались.