Отравление иностранцев на Прикарпатье: пострадали 34 человека

На Ивано-Франковщине в развлекательном заведении "Сяйво Карпат" в Верховинском районе находились около 152 отдыхающих, 34 из них с признаками пищевого отравления были госпитализированы, среди которых есть иностранцы.

По информации Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступили 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых. Граждан республики Германии – 14 человек, республики Польши – 11 человек и 9 Украинцев (Харьковская и Донецкая область), пишет Depo.Закарпатье.

Состояние пострадавших средней и легкой тяжести.

Подразделения У ГСЧС в области, на место происшествия не вызывались. На месте происшествия работает МОГ Верховинского РО ГСЧС в области.

Напомним, на Львовщине в лагере "Белый орел" в селе Фийна отравились 11 человек.