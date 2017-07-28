В Тернополе под мэрией дерутся и жгут дымовые шашки

В Тернополе под мэрией подожгли бочку, чтобы показать депутатам и, в частности городском мэру Сергею Надалу, как дымят торфяные котельные.

Об этом сообщает poglyad.te.

Так общественность подготовила акцию "Не дадим власти превратить Тернополь на новый Чернобыль", во время которой в очередной раз попытается донести до чиновников информацию об угрозе, которую несут окружающей среде торфяные котельные.

Люди протестуют против строительства торфяных котельных в городе, установку киосков на зеленых зонах и других бесчинств власти города.

Поскольку активистам препятствовали поджечь бочки с торфом и резиной непосредственно под мэрией, они зажгли дымовую шашку в бочке на дороге.

Между тем, трем депутатам, которым "Свобода" незаконно препятствует попасть в сессионный зал, сегодня в очередной раз не удалось попасть на сессию.

В работе сессии перерыв. Ее попросила фракция "Cамопоміч", поскольку их депутату Назару Зелинци стало плохо. Есть подозрение, что у него сломано ребро. Сейчас Назара забрала скорая на рентген. Об рассказал председатель фракции Андрей Грицишин. Вред здоровью депутата нанесли во время его попытки зайти в помещение городского совета. Напомним, тогда началась толкотня и был применен газ.

Напомним, в Тернополе во время блокирования сессии горсовета были травмированы два депутата.