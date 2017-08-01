На Львовщине рейсовый автобус на встречке врезался в отбойник: погиб водитель, пострадали пассажиры

Во вторник, 1 августа, во Львовской области недалеко от села Гамалеевка произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса.

Об этом в Facebook сообщил Игорь Зинкевич и опубликовал фото с места происшествия.

Инцидент случился в послеобеденное время. Автобус Львов-Радехов на большой скорости выехал на полосу встречного движения и влетел в отбойник.

По словам Зинкевича, водитель автобуса погиб на месте происшествия. За помощью к медикам обратились двое пассажиров, их госпитализировали. На месте происшествия работали две машины скорой помощи.

По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине бус догнал фуру, есть погибший и пострадавшие.

Фото: Фейсбук И.Зинкевича.

Видео: Володимир SOVA.