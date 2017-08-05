ДТП в Харькове. Иномарка врезалась в остановку, есть погибший и пострадавшие

В субботу, 5 августа, в Харькове в результате наезда иномарки на остановку общественного транспорта один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 августа, около 15:00 на улице Балакирева, 4-А.

По информации полиции, водитель Mercedes-Benz ехал по улице Балакирева и по неизвестным причинам врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП 63-летний мужчина, находившийся на остановке, погиб. Водителя и пассажира автомобиля, а также еще одного человека, находившегося на остановке, госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП.