На Волыни мотоцикл влетел в грузовик, две жертвы

Во вторник вечером, 15 августа, возле села Погиньки Ковельского района Волынской области мотоцикл Honda столкнулся с грузовиком ГАЗ, погибли два человека.

Об этом говорится на странице полиции Волыни в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 17 часов на автодороге "Ковель — Луцк".

"В результате ДТП 42-летняя пассажирка мотоцикла погибла. Водитель Honda умер в отделении реанимации районной больницы", — отметили в полиции.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области возле села Бузовка Жашковского района столкнулись два автомобиля, погибли три человека, еще четыре — получили травмы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/policevolyn