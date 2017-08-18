В Чернигове троллейбус на пешеходном переходе сбил детей, ехавших на велосипеде

В пятницу, 18 августа, в центре Чернигова водитель на троллейбусе на пешеходном переходе сбил двух детей — брата и сестру, которые ехали на велосипеде.

Об инциденте сообщил пресс-офицер патрульной полиции города Виталий Копистко, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что пострадали десятилетняя девочка и восьмилетний мальчик.

"Водитель… объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус", — отметил коп.

По его данным, машина скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительным данным, они получили незначительные телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что возле села Ситняки Киевской области легковой автомобиль Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель первой машины.