На Харьковщине перекрыли канал поставки в РФ узлов для военно-транспортной авиации

В Харьковской области разоблачили канал поставок в Россию отремонтированных узлов и агрегатов для военно-транспортной авиации, по данному факту открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook.

"Правоохранители установили, что группа дельцов, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования в Украине и РФ, оформляла заказ в российских юридических структурах, в том числе к которым применен закон Украины "О санкциях". Злоумышленники, в частности, контрабандой ввозили в Украину для ремонта бывшие в употреблении узлы и агрегаты для военно-транспортной авиации, а также нелегально поставляли стране-агрессору новые запчасти. Для прикрытия сделки дельцы задействовали ряд специально созданных фиктивных фирм", — говорится в сообщении.

Представители СБУ задержали подозреваемых на границе во время очередной попытки вывоза в РФ партии товаров.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение установленного порядка вывоза за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий, которые могут быть использованы для создания ракетного, ядерного, химического, других видов оружия, военной и специальной техники").

Задержанным грозит штраф от 1700 до 3400 грн. или ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб.

Фото: @SecurSerUkraine.