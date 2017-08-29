В Польше избили студента из Украины, один из нападавших арестован

В ночь на воскресенье, 27 августа, в польском Люблине на территории академического городка несколько пьяных злоумышленников требовали деньги от студента из Украины, а потом избили.

Об этом рассказала пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек, сообщает "Польское радио".

В то же время она уточнила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, его обвинил в грабеже, данные еще одного — установлены.

"… ночью с субботы на воскресенье к 25-летнему Евгению пристали трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что денег у него нет, прозвучал вопрос, откуда он", — отметила спикер.

Студент объяснил, что он поляк, приехавший из Украины, потом его ударили кулаком в лицо. Когда пострадавший лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он получить еще один удар, но студент не мог говорить из-за крови во рту, ударили снова. "… избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды", — заверила Лящка-Русек.

Ранее стало известно, что в Черниговском следственном изоляторе между заключенными произошла драка, один из них получил телесные повреждение и вскоре умер. Узнать больше об инциденте можно здесь.