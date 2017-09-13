Вымогал "дань" от подчиненных. На взятке поймали "шишку" из полиции охраны, опубликованы фото

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры вместе со Службой безопасности и Нацполицией задержали на взятке заместителя начальника управления логистики — начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Украины.

Задержанный вымогал и получал ежемесячно "дань" в виде талонов на горючее от подчиненных работников региональных управлений, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что задержание проведено в рамках досудебного расследования по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти).

Установлено, что заместитель начальника управления — начальник отдела Департамента полиции охраны ежемесячно вымогал и получал от работников различных региональных подразделений полиции неправомерную выгоду в виде талонов на горючее, за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке горючего.

При получении очередных ежемесячных отправлений через почтово-логистические центры от одного из региональных подразделений полиции указанное лицо было задержано.

"Кроме того, досудебным расследованием установлены и задокументированы аналогичные факты получения неправомерной выгоды, имеющие место и от других областных управлений полиции охраны Украины. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечения виновных лиц к ответственности", — отметили в ГПУ.

Продолжаются обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны Украины и восьми областных ее управлений (Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской Сумской, Запорожской и Кировоградской областях), по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

За содеянное уголовное правонарушение правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 22 августа по подозрению в получении взятки задержали начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника.

В частности установлено, что чиновник через посредника требовал от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране.

Правоохранителя и посредника задержали во время получения взятки в размере 96 тыс. грн.

28 августа Сергея Будника выпустили из киевского следственного изолятора.

Фото: ГПУ.