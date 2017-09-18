Боевики ударили по опорникам силовиков под Мариуполем и Авдеевкой, ранены два бойца АТО

На Донбассе сегодня в районе проведения АТО ситуация оставалась напряженной, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на Донецком и Приморском направлениях.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что из гранатометов дважды боевики били по украинским опорным пунктам на подступах к Водяному. А крупнокалиберные пулеметы врага работали недалеко от Новомихайловки.

"Из этого же оружия на Донецком направлении противник открывал огонь в районе Авдеевской промзоны. А около 12 часов во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого получили пулевые ранения двое украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

"Всего с полуночи российские оккупанты 7 раз нарушили перемирие. На большую часть обстрелов силы АТО отвечали плотным огнем, поскольку в ситуациях, когда существует прямая угроза жизни, военнослужащие имеют право на применение оружия", — подчеркнули в штабе.

Напомним, 17 сентября, боевики и российские военные на Донбассе 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.