ДТП на Львовщине. Столкнулись "Таврия" и Peugeot, погибли мать и ее 10-летняя дочь

В понедельник, 23 октября, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, еще четыре человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Отмечается, что ДТП произошло в 11.20 в селе Миртюки Стрыйского района.

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобиля "Пежо Эксперт" под управлением 44-летнего жителя Тернопольской области и автомобиля "Таврия", за рулем которого находился 34-летний житель города Моршин.

"В результате полученных травм 34-летняя жена водителя "Таврии" и его 10-летняя дочь погибли на месте происшествия, водитель госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок". Кроме того, в больницу доставили еще трех человек из автомобиля "Пежо", их осматривают медики", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине. Volkswagen на трассе сбил двух пешеходов.

Фото: @MVS.LVIV.