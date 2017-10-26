В центре Донецка прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие — СМИ

В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв в подъезде одного из жилых домов, пострадал один человек.

Отмечается, что ЧП произошло недалеко от захваченных террористами "ДНР" административных учреждений, сообщает РИА Новости.

Причины взрыва устанавливаются.

Позже стало известно, что от взрыва, пострадали два человека.

По данным российских СМИ, инцидент произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома недалеко от правительственного квартала. По предварительной версии, взорвался газ.

Один из пострадавших — мужчина, у него травма ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая — женщина. Спасатели эвакуируют ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС.

После взрыва в подъезде образовались завалы, поиск пострадавших продолжается.

Повреждено остекление дома и нескольких квартир, на месте работают бригады спасателей и "правоохранители ДНР".

В соцсети утверждают, что взорвалась граната.

Напомним, народный депутат Украины Дмитрий Ярош Украина сможет достаточно скоро вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.