Удар током. В одесском детдоме умер подросток

В субботу, 28 октября, в Киевском районе Одессы на территории детского дома "Жемчужинка" в трансформаторной подстанции от удара током умер подросток 2001 года рождения — один из воспитанников учреждения.

Об этом советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что правоохранители узнали об инциденте примерно в 18:30.

"Чтобы добраться до него, спасателям пришлось отключать подстанцию от напряжения и электросети, к сожалению, как оказалось, парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения", — отмечается в сообщении.

По факту гибели подростка начато уголовное производство. "… выясняется, каким образом он туда попал. Вопрос к администрации облэнерго, которому принадлежит подстанция, с напряжением в 6 тыс. Вольт", — добавил Форостяк.

Напомним, 28 октября в городе Каменское Днепропетровской области в подъезде жилого дома обвалился козырек и стена — две железобетонные плиты — погиб один подросток, а еще два пострадали.