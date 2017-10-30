Боевики накрыли из тяжелых минометов поселок под Мариуполем, били из гранатометов у Авдеевки

На Донбассе сегодня боевики 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции, в результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день снова не прошел мирно на Донбассе. С начала суток боевики 4 раза обстреляли из пехотного вооружения позиции украинской армии", — отметили в штабе.

Так, днем наемники несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Авдеевке и Троицкому, что на Донецком направлении.

Из этого же оружия на Приморском направлении российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного. "Около 13.00, в очередной раз демонстрируя пренебрежение к безопасности гражданского населения и пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, оккупанты обстреляли из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное, где нет позиций сил АТО", — говорится в сводке.

Напомним, ранее в разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов.

Видео: Військове телебачення України.