ДТП на Львовщине. Opel слетел в кювет и перевернулся, погибли двое, еще пятеро попали в больницу

В воскресенье вечером, 5 ноября, во Львовской области 2 человека погибли и 5 получили травмы в ДТП в селе Сторона Дрогобычского района.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как указано в сообщении, авария произошла в 23.45 5 ноября. Водитель автомобиля "Опель Калибра" не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли 28-летний и 21-летний мужчины, еще 5 молодых людей 16-20 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине пьяный водитель BMW на пешеходном переходе сбил двух женщин.