В Харькове наркоман из окна бросил сигнальную ракету и угрожал взорвать дом

В квартире были обнаружены шприцы с неустановленной жидкостью бурого цвета, килограмм семян мака, бутылки с ацетоном.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Установлено, что перед метанием ракета была приведена в действие. Мужчина, который ее бросил, по словам его жены, злоупотребляет спиртными напитками и наркотиками. Полиция на месте происшествия установила, что дебошир забаррикадировался в квартире и открыл газ, при этом угрожая взорвать строение.
В квартире были обнаружены шприцы с неустановленной жидкостью бурого цвета, килограмм семян мака, бутылки с ацетоном. Возле дома был обнаружен корпус ракеты и обугленные металлические элементы.
Событие квалифицировано как хулиганство (ч. 4 ст. 196 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове парень устроил стрельбу с балкона в центре города.
Фото: hk.npu.gov.ua.