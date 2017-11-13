Бус перевернулся и врезался в дерево. На Житомирщине в результате ДТП есть жертвы

В результате ДТП в Житомирской области с участием микроавтобуса погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что авария произошла 12 ноября на автодороге Новоград-Волынский — Барановка.

Водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 36-летний житель Ровенской области, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где микроавтобус перевернулся на крышу и столкнулся с деревом, рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 29-летний житель Ровенской области, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы. Еще две пассажирки автомобиля, жительницы Ровенской области в возрасте 31 и 28 лет, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП открыто уголовное производство по ч 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии грузовик протаранил бус с заробитчанами, есть погибший и пострадавшие.

Фото: zt.npu.gov.ua.