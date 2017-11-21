Смертоносное покрывальце. В Тернополе задохнулся младенец

В ночь на субботу, 18 ноября, в Тернополе задохнулся пятимесячный мальчик, родители утром заметили, что он не дышит, следователи предполагают, что младенец умер из-за укрытия покрывальцем или каким-то другим полотном, пишет "Галас".

По словам мате, она положила сына спать в 23:30, а увидела, что ребенок не дышит только утром — около 6:30, врачи, приехавшие на вызов, констатировали его смерть.

"Согласно заключению медиков, причина смерти — механическая асфиксия от закрытия отверстий носа и рта тканью", — говорится в статье. Окончательную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи не обнаружили на теле младенца каких-либо повреждений.

Напомним, вечером 17 ноября в Черкассах мальчик 2011 года рождения упал в технологический коллектор, на котором не было крышки, и умер. Узнать больше о случившемся можно здесь.