Масштабное ДТП возле Львова. Грузовик влетел в рейсовый автобус

Вблизи Львова произошло столкновение грузовика и рейсового автобуса, в результате которого 12 человек получили серьезные повреждения. Авария случилась в селе Гамалеевка Пустомытовского района. УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА сообщил, что среди пострадавших была беременная женщина.

"43-летний гражданин Турции, управляя грузовым автомобилем Mercedes с прицепом Turcan, не предоставил преимущества в движении транспорту, который двигался по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes 609D сообщением "Львов-Буск", – сообщают в департаменте.

На место происшествия прибыла скорая помощь и правоохранители. 12 пассажиров автобуса в возрасте от 23 до 58 лет доставили в больницу с повреждениями различного уровня сложности. Среди пострадавших находилась 19-летняя жительница области на пятом месяце беременности.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и эксперты. После выяснения всех обстоятельств аварии будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы пьяный мужчина на фуре не справился с управлением, врезался в припаркованный эвакуатор, на полной скорости въехал в иномарку службы такси. В результате ДТП водитель Toyota пострадал и был госпитализирован.