На Бали "заговорил" более полувека "молчавший" вулкан: видео

На острове Бали по причине извержения вулкана Агунг спасатели эвакуировали более 24 тысяч жителей.

Такую информацию распространил американский телеканал "CNN".

По предварительным данным, столб пепла поднялся на высоту 7,6 километра. Всего же на Бали были полностью эвакуированы 224 населенных пункта. Также был закрыт островной аэропорт, в котором во время извержения Агунга находились около 5 тысяч пассажиров.

Целый ряд авиаперевозчиков, включая Virgin, KLM, Air Asia Malaysia и Jetstar, отменили свои рейсы на Бали из-за извержения.

К слову, крайнее крупное извержение Агунга случилось более полувека назад - в 1963-м. Тогда в погибли около 1,2 тысячи человек, а еще десятки тысяч лишились жилья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индонезии дал о себе знать вулкан, "молчавший" более четырех веков.