В Киевской области пьяная драка на свадьбе закончилась убийством жениха

Во время празднования свадьбы в Обуховском районе Киевской области охранник ресторана убил 23-летнего жениха.

К правоохранителям обратились врачи местной больницы и сообщили, что в медучреждение был доставлен мужчина с ножевым ранением в область паха. Реанимационные мероприятия не помогли, и пострадавший умер от потери крови, сообщили в ГУ НП в Киевской области.

Удалось выяснить, что в тот вечер мужчина праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи, когда все уже находились в состоянии алкогольного опьянения, между женихом и гостями возникла ссора. Новоиспеченный муж вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на пожилого мужчину, а тот, недолго думая, достал нож.

По информации полиции, жена нашла своего супруга в помещении для охранника около пяти часов утра. "По словам 20-летней вдовы, тогда ее муж еще был в сознании. Охранник на вопрос испуганной девушки отвечал, что все хорошо. Но через полтора часа парня не стало", — сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленника задержали, ему уже объявили о подозрении. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве свадьба закончилась убийством брата жениха.