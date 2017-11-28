Офицер под кайфом кувалдой по голове "наказал" солдата

В Киевской области офицер ударил солдата кувалдой по голове. Инцидент произошел в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

УНИАН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщает, что офицер и солдат находились в состоянии наркотического опьянения.

Офицер был ответственным за проведения ремонтных работ группой военнослужащих срочной службы в многоцелевом классе штаба воинской части. Мужчина увидел сидящего солдата и кувалдой умышленно нанес ему сильный удар по голове. В результате пострадавший потерял сознание.

Солдату оказали первую медицинскую помощь и срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение Киевской области. Информации о его состоянии не поступало.

По факту умышленного избиения солдата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования выясняются подробности произошедшего. Офицеру может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Киеве сотрудники СБУ задержали офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ. Мужчина в августе позапрошлого года самовольно покинул воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и отправился на территорию временно аннексированного Крыма.