В США женщина умерла, застряв головой в заборе

В городе Чикаго (штат Иллинойс, США) женщина умерла в больнице через несколько дней после того, как ее обнаружили застрявшей головой в заборе.

Такое сообщение опубликовало местное издание "Chicago Sun-Times".

64-летнюю горожанку Линду Брингман обнаружили зажатой между железными прутьями ограды неподалеку от одного из отделений банка North Side. Женщину немедленно доставили в клинику, где и она вскорости скончалась.

Благодаря вскрытию удалось установить, что основной причиной смерти стали черепно-мозговая травма аноксического характера и позиционная асфикция - т.е. тело Брингман находилось в таком положении, что она не могла нормально дышать.

Произошедшее в полиции квалифицировали как несчастный случай. Сейчас правоохранители занимаются установлением обстоятельств, при которых женщина застряла в заборе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве женщина на внедорожнике влетела в забор.



