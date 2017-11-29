В Покровске в офисе "Нацкорпуса" прогремел взрыв

Во вторник, 28 ноября, в Покровске Донецкой области произошел взрыв в офисе региональной ячейки партии "Национальный корпус", никто не пострадал, но помещение сильно повреждено.

Правоохранительные органы пытаются открыть дело по факту "незаконного хранения взрывчатки, неосторожного обращения с ней и умышленного повреждения имущества активистами", говорится на странице политсилы в Facebook.

"Заявляем о том, что подобные упреки не соответствуют действительности… По предварительным данным, взрывчатка была заложена внутри офисного помещения неизвестными лицами", — утверждают в партии.

Напомним, в конце мая в Оболонском районе Киева — на ул. Зои Гайдай — произошел взрыв возле здания, в котором находился офис "Национального корпуса", был поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома.