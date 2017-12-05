На Полтавщине задержаны мошенники, выманившие у бизнесменов миллионы гривень

В понедельник, 4 декабря, в Полтавской области правоохранители задержали четырех мошенников, которые, используя телефоны и электронно-вычислительную технику, по предварительным подсчетам, выманивали у предпринимателей более пяти миллионов гривень.

Преступники звонили бизнесменам региона, представлялись работниками областной госадминистрации и просили средства, в частности, на "помощь участникам АТО, здоровление больных детей", рассказал УНИАН начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин.

"Среди подозреваемых — действующий работник банковской сферы… Суммы средств, которые предприниматели перечисляли по указанным реквизитам, колебались от нескольких тысяч до десятков тысяч гривень", — отмечается в статье. Начато производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Ранее в Днепропетровской области пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули украинцев на более чем 75 млн гривень, и задержали двух дельцов, причастных к организации преступной схемы.