В Черкассах разгромили суд после освобождения обвиняемого в срыве отопительного сезона

До 3 утра судья вместе с секретарем находился в зале судебных заседаний, стараясь унять агрессивных протестующих.
В Черкассах помещение Приднепровского районного суда было разгромлено после того, как судья освободил бизнесмена, подозреваемого в присвоении 38 млн грн и в срыве отопительного сезона в Смеле.
7-8 декабря судья Сергей Дунаев рассматривал ходатайство полиции об аресте бизнесмена Андрея Карпенко, подозреваемого в присвоении 38 млн грн и срыве отопительного сезона в Смеле Черкасской области, сообщает пресс-служба суда.
При рассмотрении дела в зале судебных заседаний находились слушатели.
После того, как суд огласил свое решение, отказавшись арестовать подозреваемого, присутствующие в зале люди отказались выпускать судью и секретаря судебных заседаний из зала.
"Из числа свободных слушателей, которые присутствовали в зале судебных заседаний, было около 20-30 человек, мужского пола, которые стали вести себя агрессивно, выражать угрозы в сторону судьи, выражая желание и намерение причинить вред его здоровью и имуществу", — говорится в сообщении.
До 3:00 судья вместе с секретарем находился в зале судебных заседаний, стараясь унять агрессивных протестующих. Они смогли покинуть зал лишь при помощи полиции.
В это время агрессивно настроенные лица начали с помощью мебели в зале судебных заседаний блокировать проходы к лестнице и помещение суда, которое отделено от центрального прохода.
Суд утверждает, что несколько особо агрессивных лиц мужского пола намеревались навредить здоровью судьи Дунаева, а также неоднократно выдвигали требования немедленно принять другое судебное решение. В результате указанных событий было повреждено имущество суда.
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