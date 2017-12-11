Подробности теракта на Львовщине. Польский автобус обстреляли из РПГ

В ночь с 9 на 10 декабря польский автобус под Львовом был взорван с помощью выстрела из РПГ-26.

Об этом сообщил источник в Национальной полиции Украины, пишет "Укринформ".

"9 декабря в 23:36 в селе Сокольники, кольцевая дорога, комплекс "Барская гора", неизвестный мужчина, выйдя из внедорожника марки Toyota, выстрелил в багажный отсек автобуса из РПГ-26. После чего вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия в неизвестном направлении", — рассказал источник.

Об инциденте в полицию сообщили только утром 10 декабря.

Полиция квалифицировала инцидент по статье 258 ("Террористический акт").

Отмечается, что на этом автобусе в Украину прибыли 20 граждан Польши, которые приехали во Львов с туристическими целями.

Напомним, ранее сообщилось, что за взрывом на Львовщине Климкин усмотрел желание сорвать визит Дуды в Украину.