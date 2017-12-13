В Кропивницком матери погибшей девочки объявили подозрение в убийстве

Сотрудники полиции объявили подозрение в убийстве матери погибшей 12-летней девочки Екатерины Добродий из Кропивницкого, которую нашли мертвой 12 декабря.

В среду, 13 декабря, 35-летней женщине объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего лица, сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Отмечается, что полицейские расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

"12 декабря во время осмотра территории одного из населенных пунктов, который находится на выезде из Кропивницкого, наряд полиции обнаружил тело пропавшего ребенка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист. При осмотре на теле потерпевшей были обнаружены телесные повреждения, которые могли стать причиной смерти. В тот же день работники аппарата уголовного розыска области и Кропивницкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали 35-летнюю гражданку", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Кировоградской области Демьян Таршин.

По предварительной информации, 35-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезли тело за пределы города. Вечером того же дня гражданка подала заявление в полицию о том, что несовершеннолетняя не вернулась из школы. В течение нескольких дней женщина вместе с полицейскими, волонтерами и просто неравнодушными людьми "участвовала" в ее поисках.

Напомним, 12-летняя Екатерина Добродий исчезла в пятницу, 8 декабря. Отмечалось, что девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Ее искали в течение пяти дней. Тело девочки нашли 12 декабря.