На Херсонщине мужчина несколько дней продержал на цепи гражданскую жену

В декабре в одном из сел Каховского района Херсонской области мужчина из-за бытовой ссоры на протяжении нескольких дней продержал свою гражданскую жену на цепи, не давал ей есть, не пускал в туалет.

Пострадавшую нашли родственники и вызвали правоохранителей, злоумышленника задержали, говорится на сайте прокуратуры региона.

"… мужчина, 1978 г. р. из-за бытовой ссоры на протяжении нескольких дней с применением физического насилия продержал свою гражданскую жену, 1975 г. р. на цепи", — отметили в ведомстве.

Мучителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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