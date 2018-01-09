В Киевской области покарали мужчину, который похитил человека и удерживал в гробу

Суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который в 2015 году похитил человека и поместил ее в гроб.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Киевской области.

"Благодаря поддержанию государственного обвинения Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры 46-летнего мужчину, который похитил человека и поместил его в гроб, приговорили к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в апреле 2015 года, когда злоумышленник вместе с двумя сообщниками подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и, применяя физическую силу, силой поместили его в автомобиль и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого. Прибыв на место, преступники завели мужчину в гараж и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где его незаконно удерживали.

В дальнейшем, похитители планировали требовать за освобождение пострадавшего деньги, но ему в тот же день удалось самостоятельно освободиться и сообщить об инциденте правоохранителям.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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