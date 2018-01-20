"Били для развлечения". В центре Киева напали на молодого британца-хипстера — соцсети

В пятницу днем, 19 января, в центре Киева — на Трехсвятительской улице — неизвестные избили туриста из Великобритании, молодого хипстера Лиама.

Злоумышленники "ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", сообщила жительница столицы Мария Макуха.

"По дороге с работы, в 14:10, наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13 ..., под самой камерой наблюдения, (на — Ред.) молодого британского хипстеры с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный", — отметила она.

По ее словам, выяснилось, что гостя столицы избили трое неизвестных. "Начали цепляться у светофора на Михайловский — там уже поджидали. Швырнули снежком, пнули чемодан ... Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Потерял сознание ненадолго, не успел рассмотреть нападавших, помнит, что у одного была светло-зеленая куртка", — добавила автор.

"Ни на скорой, ни в полиции на английском практически не говорят. Итак, пришлось это беспомощное дитя… в больницу на скорой, а затем — писать заявление в полицию. Заявление приняли не очень охотно, но все-таки все оформили…", — подчеркнула Макуха.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 декабря в центре Киева — на улице Малая Житомирская — двое злоумышленников избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон, деньги и скрылись. Позже полицейские задержали подозреваемых.