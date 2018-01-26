Крушение вертолета в Кременчуге: в полиции назвали основные версии

В полиции рассматривают несколько версий причин крушения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области — пилот мог врезаться в линию электропередач или в металлические тросы, которыми закреплена телебашня.

Следователи уже изъяли для изучения бортовой самописец, сообщает ТСН со ссылкой на правоохранителей.

Начальник Главного управления Нацполиции на Полтавщине Андрей Замахин написал в Facebook, что по факту инцидента начато производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.

"… на борту вертолета находились граждане Украины 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения. Погибшими являются жители разных областей. Все — опытные пилоты и бортинженеры", — отметил он.

Ранее СМИ писали, что в Кременчуге вертолет Ми-8 задел линию электропередач, телевизионную вышку, после чего загорелся и рухнул на землю. Пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко говорила, что борт совершал учебно-тренировочный полет.

Спикер опровергла сведения, что воздушное судно столкнулось с телевышкой. По данным ГСЧС, вертолет принадлежал частной авиакомпании "Украинские вертолеты", погибли четыре члена экипажа.