На Львовщине вблизи части повесился военный

На Львовщине в Яворове покончил с собой 27-летний военнослужащий воинской части А-0998. Его тело обнаружили в лесу на окраине города.

Пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак подтвердила этот факт, однако отметила, что расследование ведет Яворивский отдел полиции и местная прокуратура, пишет zaxid.net.

По информации военной прокуратуры, тело военного нашли 1 февраля утром в лесопосадке недалеко от воинской части. Погибший — младший лейтенант 1991 года рождения.

На месте все обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа и судмедэксперт.

Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (находится в Харькове) нашли мертвым курсанта инженерно-авиационного факультета.